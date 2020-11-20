«Фридом Финанс»: Торги переключились в режим ожидания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 19 ноября на американских фондовых площадках завершилась в зеленой зоне. Индекс S&P500 поднялся на 0,39%, до 3582 пунктов, Dow Jones прибавил 0,15%, NASDAQ вырос на 0,87%. Сохраняющийся оптимизм в отношении предстоящей масштабной вакцинации от коронавируса доминировал в новостном фоне. Небольшую поддержку котировкам оказали сообщения о том, что пакет помощи экономике США может быть все-таки принят до конца года. Технологический сектор выступил локомотивом роста, прибавив 0,84%.

Отчет L Brands (LB: +17,7%), владеющей брендом Victoria’s Secret, оказался неожиданно сильным. Продукция бренда Bath & Body Works продолжила пользоваться высоким спросом.

Биржа Nasdaq (NDAQ: +1,65%) приобретает компанию Verafin за $2,75 млрд.

United Airlines (UAL: -0,27%) предупредила об увеличении числа возвращенных билетов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Ранее об этом сообщали и представители других авиалиний.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Новых новостных драйверов движения не наблюдается. Коронавирус вынудил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обратиться к американцам с призывом отменить поездки на День Благодарения, который в этом году приходится на 26 ноября, и не проводить его с людьми, не входящими в семейный круг. Ожидаем, что соблюдение этой рекомендации приведет к слабым розничным продажам за ноябрь и дополнительному ухудшению прогноза ВВП за четвертый квартал. Как отметил накануне Международный валютный фонд, риски в глобальной экономике остаются очень высокими.

Между тем участники рынка склонны игнорировать рекордные значения заболеваемости и госпитализации, которые в США превысили 182 тыс. и 80 тыс. соответственно. Локальные ограничения не приносят ожидаемого эффекта. При этом смертность от COVID-19 в Штатах увеличилась почти вдвое с начала октября. Ухудшение эпидемиологической обстановки может способствовать ускорению принятия пакета помощи экономике объемом $500 млрд, переговоры о котором скоро начнутся.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,42%, китайский CSI300 вырос на 0,31%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,36%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,84%. Фьючерс на нефть Brent консолидируется выше $44. Золото торгуется около $1865.

Ожидаем, что S&P500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3540-3600 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 38 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к коррекционному движению. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении «быков», но в среднесрочной перспективе сохраняется возможность продолжения роста, так как S&P500 остается выше 20-дневной и 50-дневной скользящих средних. Ключевым сопротивлением при восходящем движении будет исторический максимум 3646 пунктов. Наиболее важной поддержкой выступает область около психологически значимого уровня 3500 пунктов.