ИАЦ «Альпари»: Рынок не торопится фиксировать прибыль

В пятницу отечественный фондовый рынок держится в слабом плюсе, но пока настроения инвесторов вполне нейтральны - внешний фон стабильный, плохих новостей не появилось. Значит, у рынка нет веских поводов продавать, несмотря на пятницу. Индекс МосБиржи балансирует около 3050 пунктов и может консолидироваться в диапазоне 3035-3075 пунктов. Индекс РТС закрепляется рядом с 1230 пунктами, актуальный диапазон движения бенчмарка на ближайшее время составляет 1245-1270 пунктов.

За неделю рублевый индекс снизился на 0,4%. Валютный индекс РТС с понедельника и по настоящий момент вырос на 1% за счет курсовых перепадов.

Событие недели, безусловно, — подготовка «Озона» к IPO, что для российского рынка e-commerce совершенно новый и весьма смелый шаг в ковидное и отчасти кризисное время, но рынку очень интересный. Основные разговоры идут сейчас вокруг цены размещения. Думается, что IPO продет по верхней границе оценочного диапазона, и возможностей российских брокеров участвовать в такого рода размещениях.

В пятницу начали снижаться акции «Магнита». Бумага скорректировалась к 4923 руб. после обновления накануне локального пика на уровне 5096 руб. В коррекции нет ничего пугающего, потенциал возвращения к росту достаточный, цель — на 5200 руб.

Доллар США за неделю упал на 1,4%. В пятницу вечером он торгуется по 76,09 руб., сохраняясь внутри рамок 76-77 руб. Оптимальным все еще выглядит торговый коридор 77-78 руб., в него «американец» вернется чуть позже. На самом деле сейчас рынок избавился от части эмоций, в пользу рубля сыграла стабилизация цены на нефть Brent в пределах $44-45 и постоянные попытки черного золота подняться выше. Кроме того, Минфин провел очередной результативный аукцион по размещению ОФЗ, внутри которого всегда локально есть спрос на рубли, а начавшийся налоговый период поддержал общий интерес к «россиянину». Все это не означает, что рубль стал феноменально интересным и сильным, но на этой неделе фортуна явно была на стороне российской валюты.

Евро «похудел» за пять торговых дней на 1,1%. Вечером в пятницу он стоит 90,27 руб., сохраняясь в рамках отметок 90-92 руб. Здесь все ровно так, как и должно быть.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»