Комментарии

ПСБ: РЖД скорректировали инвестиционную программу и планово проиндексируют тарифы

По итогам 2020 года РДЖ увеличат инвестиционную программу с 640 млрд рублей до 720 млрд рублей. В 2021 году повышение тарифа на железнодорожные перевозки составит не более 3,7%.

Инвестиционная программа РЖД направлена на выполнение отдельных частей национального проекта «Комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ)», который сейчас находится в стадии корректировки. Но в соответствии с КПМИ, основными проектами ж/д части являются: развитие Восточного полигона, в т.ч. БАМа и Транссиба, развитие подходов к портам северо-западного и Азово-Черноморскому бассейнам, развитие железных дорог центрального транспортного узла и строительство ж/д магистрали Москва - Санкт-Петербург. На данный момент, мы оцениваем объем инвестиционной программы в рамках КПМИ до 2030 года чуть ниже 5 трлн руб.

Основными источниками инвестиционной программы являются кредиты, денежный поток от амортизации инвестиционной программы и поддержка государства.  Около 90% будет происходить непосредственно за счет РЖД, поэтому мы предполагаем, что до 2030 года инвестиционные затраты останутся на уровне 600-700 млрд рублей ежегодно, если в план не будут добавлены новые инфраструктурные проекты.

Повышение тарифа на ж/д перевозки в 2021 году произошло на основании формулы «инфляция минус 0,1%». Несмотря на широкие обсуждения долгосрочной тарифной политики РЖД, принято решение оставить индексацию тарифов на следующий год без изменений, что соответствует нашим ожиданиям.


57312812 57039670
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги