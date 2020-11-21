ПСБ: РЖД скорректировали инвестиционную программу и планово проиндексируют тарифы

По итогам 2020 года РДЖ увеличат инвестиционную программу с 640 млрд рублей до 720 млрд рублей. В 2021 году повышение тарифа на железнодорожные перевозки составит не более 3,7%.

Инвестиционная программа РЖД направлена на выполнение отдельных частей национального проекта «Комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ)», который сейчас находится в стадии корректировки. Но в соответствии с КПМИ, основными проектами ж/д части являются: развитие Восточного полигона, в т.ч. БАМа и Транссиба, развитие подходов к портам северо-западного и Азово-Черноморскому бассейнам, развитие железных дорог центрального транспортного узла и строительство ж/д магистрали Москва - Санкт-Петербург. На данный момент, мы оцениваем объем инвестиционной программы в рамках КПМИ до 2030 года чуть ниже 5 трлн руб.

Основными источниками инвестиционной программы являются кредиты, денежный поток от амортизации инвестиционной программы и поддержка государства. Около 90% будет происходить непосредственно за счет РЖД, поэтому мы предполагаем, что до 2030 года инвестиционные затраты останутся на уровне 600-700 млрд рублей ежегодно, если в план не будут добавлены новые инфраструктурные проекты.

Повышение тарифа на ж/д перевозки в 2021 году произошло на основании формулы «инфляция минус 0,1%». Несмотря на широкие обсуждения долгосрочной тарифной политики РЖД, принято решение оставить индексацию тарифов на следующий год без изменений, что соответствует нашим ожиданиям.