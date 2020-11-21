ИАЦ «Альпари»: Нефть вернется к $60-70 за баррель, но только к концу 2021 года

Саудовская Аравия и Россия решили побороться за то, чтобы стать ведущими поставщиками нефти в Китай в 2020 году. Саудовская Аравия, которая была основным поставщиком на рынок Китая в прошлом году, экспортировала от 1,6 до 1,7 млн баррелей в день нефти с января по ноябрь 2020 года. Россия поставила в КНР около 1,7 млн баррелей, а Ирак — 1,2 млн баррелей в сутки. Китай является одной из немногих стран, которая увеличила закупки в этом году, поскольку спрос на топливо восстановился во втором квартале вместе с экономикой в целом.

Согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти в Китай вырос почти на 190 тыс. баррелей в сутки за первые 11 месяцев этого года по сравнению с объемами за 2019 год. КНР начала скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители. Ситуация с COVID-19 внушает оптимизм. Рост новых случаев в мире резко замедлился. Рост в США компенсируется снижением в Европе. Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в России достиг 24,3 тыс. случаев, общее составило 2,04 млн. Количество новых случаев в Москве обновило рекорд и составило 6902 случая. Однако, власти уверены, что стабилизация ситуации не за горами

Мир надеется на вакцину, которая должна полностью изменить ситуацию и, соответственно, вывести мировую экономику из рецессии, восстановив спрос на нефть. $50 по Brent до конца 2020 года мы, конечно, не увидим. Но к концу 2021 года Brent легко вернется к $60-70. Стратегия «покупай нефть, продавай золото» в текущей ситуации выглядит все более актуальной. Золото должно снизиться на фоне уменьшения глобальных рисков. Банк России, продавая золото, неплохо заработал. Ожидается также рост фондовых рынков по всему миру. А значит, вероятен заход мировых горячих денег в российские «голубые фишки» на Мосбирже – «Газпром», «Роснефть», «Сбер», «НорНикель» и т.д.

Рынок полагает, что Трамп тихо и без скандалов покинет Белый дом, а новые санкции Байдена против России не затронут ОФЗ. Рынки почти всегда правы, хотя, как мы помним в 2016 году, они поставили на Клинтон, а не на Трампа. Если рыночные ожидания сбудутся, то доллар действительно имеет все шансы упасть против большинства валют в следующем году, в том числе и против российского рубля. В любом случае это история будущего года. Байдену пока не до России, если заявлений относительно санкций в отношении ОФЗ не будет, это станет сильным позитивом для рубля. Темы Беларуси, Навального и Нагорного Карабаха сошли на нет. Рубль имеет неплохие шансы завершить 2020 год на отметке 71-73 руб. за доллар. По паре доллар/рубль в 2021 коридор 65-67 руб. за доллар может стать реальностью.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»