Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 4 562,6499 руб/1 г золота и 58,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 562,6499 руб.

1 грамм серебра - 58,6000 руб.

1 грамм платины - 2 324,0901 руб.

1 грамм палладия - 5 706,3701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,4898 р. (0,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (1,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,3000 р. (0,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7699 р. (0,49%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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