ИАЦ «Альпари»: Рубль держится за уровень 76 руб. за доллар

В пятницу, 20 ноября, торги по рублевым парам завершились в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,20%, до 76,20 руб., евро/рубль — на 0,05%, до 90,38 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до 101,28 руб. Торги проходили относительно спокойно. В течение дня российскую валюту поддерживали нефтяной рынок и налоговый период.

По итогам дня баррель Brent подорожал на 1,30%, до $45,03. Нефть дорожает на новостях о вакцинах, а также на ожиданиях, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи нефти на три месяца.

Pfizer Inc заявила, что в пятницу подаст заявку в регулирующие органы США для получения разрешения на использование вакцины. Сегодня стало известно, что FDA надеется одобрить вакцину производителя лекарств Pfizer и немецкого партнера BioNTech в середине декабря. Великобритания может выдать разрешение регулирующих органов на вакцину Pfizer на этой неделе.

Наибольшие потери рубль понес против британской валюты. Фунт дорожает на ожиданиях заключения торгового соглашение по Брекзиту. Детальная информация должна появиться в первой половине недели.

В понедельник, 23 ноября, на торгах в Азии нефть стоит $45,12 за баррель Brent. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США. Всех за собой тащит новозеландский доллар. По нему вышли сильные данные по розничным продажам в Новой Зеландии, которые превзошли ожидания рынка. Розничные продажи за третий квартал выросли на 28% против -14,8% ранее (прогноз был 20%).

Отношение к риску на развивающихся рынках улучшилось. Налоговый период продолжается. Пик налоговых выплат приходится на 25 ноября (НДПИ, акцизы, НДС). Эти факторы продолжат обеспечивать позитивную поддержку для нацвалюты. По паре доллар/рубль сохраняется движение к уровню 75 руб. за доллар. Если он не устоит, то готовимся к укреплению рубля до 72 руб. за доллар. Это технический уровень, от которого могут возобновиться новые покупки американской валюты.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»