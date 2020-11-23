ПСБ: Во второй половине торгов продажи в наших акциях могут активизироваться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на мировые рынки.

Так, инвесторы продолжат наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса. Игроки опасаются, что в Европе и США продолжат ужесточатся карантинные ограничения, что негативно повлияет на темпы восстановления мировой экономики. В этой связи, в случае дальнейшего ухудшение ситуации с пандемией, они перейдут к сокращению объемов рисковых активов в своих портфелях.

Вторым фактором выступит ожидания прогресса в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. По информации СМИ республиканцы согласились возобновить переговоры на фоне продолжающейся интенсификации пандемии коронавируса в стране. Впрочем, пока до конкретных договоренностей далеко, а между сторонами существует много противоречий.

Плюс к этому, инвесторы опасаются слабых результатов сезона рождественских распродаж в США, который стартует 27 ноября, что может сдержать покупки в рисковых активах. Результаты «черной пятницы» покажут, происходит ли переход граждан в развитых странах к сберегательной модели поведения на фоне пандемии коронавируса, что негативно для показателей компаний и мировых рынков.

Из макроэкономической событий в рамках предстоящей недели выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США, данные по ВВП США и Германии за третий квартал, а также индексы делового климата в Германии и настроений потребителей в США. При этом, учитывая день Благодарения, конец предстоящей недели пройдет на фоне снижения волатильности и объемов торгов – в четверг в Штатах выходной, а в пятницу короткий день.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Основные азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Рынки Китая и Южной Кореи растут в пределах 1,8%, а в Японии и Индии площадки теряют до 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, прибавляют порядка 0,3%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 0,5%, пытаясь закрепиться выше 45 долларов за баррель.

Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону максимумов прошлой недели. При этом в дальнейшем рынок может перейти к снижению. В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США, произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов покупки в рубле могут преобладать благодаря поддержке со стороны рынка энергоносителей. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для рубля. В результат, пара доллар/рубль умеренно снизится, отступив в район 76 рублей. В дальнейшем, на ухудшении внешнего фона, американская валюта попытается отыграть утренние потери и сделать шаг в район 76,5 рубля.