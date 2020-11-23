«Альпари»: Индекс РТС проторгуется 23 ноября в коридоре 1250-1275 пунктов

В пятницу, 20 ноября, основные западноевропейские фондовые индексы преимущественно выросли, а американский рынок снизился. Вслед за Европой умеренно подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,15%. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,30%. Среди лидеров роста – «Система» (+3,34%) и «Роснефть» (+2,87%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,75%.

Утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,4-1,4%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял скромные 0,05%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 566 п., на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3020-3080 пунктов, по индексу РТС — 1250-1275 пунктов.

В отличие от акций рубль в пятницу умеренно снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 76,2000 руб. (+15 коп.). Европейская валюта выросла до 90,3800 руб. (+4,25 коп.). Утром понедельника нефть уверенно росла, обновив максимумы с начала сентября, это окажет существенную поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,3-76,9 руб., для европейской валюты — 89,4-91,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»