ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как умеренно позитивные

Ожидаем, что пара доллар/рубль умеренно снизится, отступив в район 76 рублей

Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону максимумов прошлой недели

В начале текущей недели оптимизм вновь возвращается на рынки что поддержит спрос на ОФЗ

Газпром (ПОКУПАТЬ) обсудил с CNPC увеличение поставок по "Силе Сибири", трубу через Монголию и с Сахалина - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Темой переговоров также были и планы по Силе Сибири-2, через территорию Монголии. Мы положительно оцениваем планы Газпрома наращивать поставки и считаем это своеобразным сигналом, что ставки сделаны на Азию, а не на Европу. Отметим, что в октябре и за первые 2 недели ноября в Китай по Силе Сибири было поставлено газа больше, чем необходимо по договору, а 12 ноября даже был установлен рекорд - превышение на 25% суточных поставок. Однако за 10 месяцев с начала года поставлено было всего 3,06 млрд куб.м газа при планах в 5 млрд куб.м. Таким образом, до конца года Газпром должен в разы нарастить поставки, что маловероятно. И минимальный уровень по контракту в 4,25 млрд куб.м тоже вряд ли будет выполнен.

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