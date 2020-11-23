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ПСБ: Позитивные настроения поддерживают рынок нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На рынке нефти продолжается рост цен, поддерживаемый позитивными настроениями. Поводом служат новости по вакцинам от коронавируса и надежды на ОПЕК+. В минувшую пятницу Pfizer и BioNTech подали запрос на экстренное использование их разработанной вакцины в Америке. Предполагается, что вакцинация может начаться уже в начале декабря. От саммита ОПЕК+ (30.11-01.12.2020) ждут продления текущих квот на сокращение добычи (7,7 млн барр./день) на 1-2 квартала 2021 г., что поможет сгладить избыток предложения на рынке нефти.

В то же время заболеваемость коронавирусом в мире растёт, вводятся новые карантинные меры. Очевидно, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, а успехи в разработке и выпуске вакцины не смогут остановить текущую волну пандемии, а значит - и устранить дисбаланс на рынке нефти.

На волне позитива сегодня ждем попыток нефти Brent закрепиться выше 45 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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