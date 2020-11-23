ИАЦ «Альпари»: Россия ответила симметрично

Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций. Напомню, Запад ввел санкции против России в 2014 году из-за событий в Крыму и на Востоке Украины. Россия ответила симметрично. В последующие годы против РФ были введены новые санкции, в частности, в связи с обвинениями в применении химоружия в Солсбери, инцидентом в Керченском проливе и др.

В ходе «Прямой линии» в 2019 году президент РФ Владимир Путин оценил потери России от зарубежных санкций в $50 млрд. Одновременно глава государства заявил, что Евросоюз с 2014 года недополучил $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд. На фоне COVID-19 Владимир Путин предложил отменить взаимные санкции и торговые ограничения. Однако данное решение не нашло понимания у западных партеров. С США Россия торгует мало. Однако Евросоюз с советских времен является важным торговым партнером. Очень жаль, что политика победила экономику.

В России часто приходится слышать, что санкции пошли во благо. В чем-то это верно — доля импорта продовольствия снизилась, Россия решила проблему продовольственной безопасности. Экспорт сельхозпродукции и золота позволил в текущем году частично компенсировать выпадающие доходы от нефти и газа. Запад, видимо, перепутал современную буржуазную Россию и поздний СССР —никакого дефицита товаров не было. Российских производителей поддержала и девальвация рубля, которая состоялась в конце 2014 года.

Однако санкции в значительной степени отрезали Россию от рынка капитала. Капитализация компаний занижена. То есть россияне значительно беднее, чем могли бы быть. Инвестиционная индустрия сжалась, о международном финансовом центре в Москве пришлось забыть. Поэтому однозначную оценку санкционной войне России с Западом дать сложно.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»