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«Фридом Финанс»: Рынок продолжит двигаться вверх, ориентир – 3030-3085 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи следует за динамикой американских фондовых индексов и цен на нефть. Восходящий тренд не сломило заявление спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро о том, что Европе в начале 2021 года угрожает третья волна эпидемии коронавируса. Возможно, дело в том, что рынок воспринял это предупреждение как сигнал к повторению ситуации 2020-го. Социально-экономические ограничения, которые повсеместно вводятся в текущем году, на мой взгляд, фактически связаны с перерастанием мировой экономикой долговой проблемы под воздействием накопленных монетарных факторов и участившихся дефицитов на рынке сырья.

В выходные председатель Федеральной избирательной комиссии США Трей Трайнор заявил, что массовые по характеру показания свидетелей, полученные штабом избирательной компании Трампа демонстрируют, что фальсификации действительно имели место в ходе ноябрьских всеобщих выборов. Ранее подобные новости оказывали заметное краткосрочное негативное влияние на котировки. На этот раз реакция рынка оказалась нейтральной.

В лидерах роста на отечественных площадках акции Русала. Вероятно, рынок продолжает отыгрывать информацию о дивидендных выплатах Норникеля.  Рост фьючерсов на алюминий перешел в консолидацию, но успел вызвать повышение справедливой рыночной стоимости Русала на 10-20%.

Компания Полюс Алдан, входящая в группу Полюс, выиграла участок в Якутии с запасами около 4 тонн золота и 2,7 тонны серебра. Это увеличило вероятные и доказанные ресурсы компании на 7%, что несколько улучшит ее долгосрочную оценку. Сравнительные показатели запасов выступают одним из факторов, ограничивающих рост расчетной справедливой стоимости Полюс Алдана. Однако, судя по динамике акций самой группы Полюс, рынок сегодня отыгрывает продолжение консолидации рынка золота.

На мой взгляд, отечественный рынок продолжит двигаться вверх в ходе текущей сессии, но потенциал роста индекса Мосбиржи ограничивают технические факторы и новостной фон из США. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3030-3085 пунктов, диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,65-76,55 и 89,65-90,90.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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