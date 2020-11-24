ИАЦ «Альпари»: «Роснефть» вышла из пике

За прошедшую неделю, с 16 по 20 ноября, российский фондовый рынок возобновил рост, хотя осторожно. Если индекс МосБиржи за неделю вырос на 0,9%, до 3051,04 пункта, то индекс РТС вырос сильнее, на 2,8%, до 1262,69 пункта. В США ожидают регистрации сразу двух вакцин от Covid-19 от корпораций Pfizer и Moderna, что вселило в мировые фондовые рынки оптимизм. Цена на нефть Brent выросла за неделю на 5,4% возвращаясь на сентябрьские максимумы, что позволило обеспечить хороший рост в секторе нефтегазовых «фишек».

Лидером роста недели стали акции крупнейшей нефтяной компании нашей страны «Роснефть», показавшие мощный рост, какой в этом году не всегда можно было увидеть даже в более быстрорастущих, чем «голубые фишки», компаниях малой капитализации. Акции нефтяной компании взлетели за неделю на 11,2%, до 462,15 руб. за акцию. Рост акций, по нашему мнению, был вызван несколькими причинами. Это общий оптимизм на мировых рынках, повлиявший на приток капитала в российские «голубые фишки», бурный рост цен на нефть и ожидания решения совета директоров 27 ноября о продлении программы обратного выкупа акций эмитентом. Наша новая целевая цена акции «Роснефти» составляет 500 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали бумаги группы технологических компаний QIWI, подешевевшие за неделю на 7,5%, до 1157 руб. за акцию. Точные причины падения этих бумаг неясны, так как компания показывает достаточно сильные финансовые результаты. Однако не исключено, что причиной для падения бумаг могли стать новости о том, что государство может ужесточить ограничительные меры в отношении букмекерских контор, в том числе – сократить количество ЦУПИСов, то есть кредитных организаций, осуществляющих роль посредников между игроками и букмекерами. А одна из дочерних компаний группы QIWI, «ЦУПИС Киви-Банк», как раз предоставляет такие услуги и обеспечивает группе QIWI более четверти совокупной выручки. По бумагам группы QIWI у нас нет целевой цены и рекомендации.

Мы прогнозируем, что на этой неделе индекс РТС проторгуется в интервале значений 1260-1310 пунктов, а индекс МосБиржи покажет движения в коридоре 3060-3110 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»