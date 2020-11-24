«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи достиг нового локального максимума

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные рынки сегодня достаточно уверенно растут. В США день стартовал ростом на фоне сообщения о завершении испытаний следующей вакцины от COVID-19, на этот раз от британской AstraZeneca, с заявленной эффективностью более 90%. Америка и Европа торгуются ростом в пределах 0,5%. Азия по итогам сессии показала подъем до 1%. В тех же пределах растут бумаги на развивающихся площадках. MSCI Emerging markets прибавляет более 1% на открытии в США.

Основное внимание игроков сегодня приковывает нефть. Brent пробила планку $45 снизу вверх еще вечером в пятницу, а уже сегодня тестировала $46,2 за бочку. Рост вызван стабилизацией статистики по заболеваемостью COVID-19 в Европе и США, а также позитивными данными по индексу деловой активности в промышленности (PMI): еврозона в ноябре показала 53,6 пункта против ожидаемых 53,1, Британия – 55,2 против прогнозируемых 53,3. На наш взгляд, стоит ожидать на ближайшей сессии небольшой коррекции нефти в диапазон $44,8-45,3.

РТС прибавляет порядка 1%. Максимум дня составил 1287 пунктов, но к вечеру рынок отошел ближе к 1270. Текущий уровень – достаточно равновесный. РТС может задержаться в диапазоне 1250-1300 на всю неделю. На ближайшей сессии ожидаем отхода в нижнюю часть данного коридора.

Индекс Мосбиржи тоже пробился сегодня к новому локальному максимуму. Рынок прошел выше 3090 пунктов, но не удержался на таких отметках и отступил на 30 пунктов ниже. Фактически торги на этой неделе стартовали с докризисных высот. Уверенное восстановление индекса может занять больше недели, тем не менее психологическая высота 3100 пунктов совсем близко, и она может быть на время взята уже в ближайшие дни. Во вторник ожидаем колебания в пределах 3050-3070 пунктов.

Акции растут и падают во всех сегментах достаточно равномерно. Среди крупных эмитентов лидируют по темпам роста ФСК (+2%), Детский мир (+1,8%), Mail.ru Group (+1,7%), МРСК ЦП (+1,7%), ТМК (+1,6%). Очень внушительно смотрятся бумаги крупнейшего детского ретейлера. Они сейчас на абсолютных максимумах, чем способствует начало сезона распродаж. До конца года сохраняется потенциал роста до 140 рублей за акцию, что дает прирост более 8%.

В аутсайдерах сегодня: Полюс (-3,7%), Распадская (-3,3%) , TCS (-3,1%). По нашей оценке, бумаги золотопромышленной компании локально перепроданы. Полюс сейчас на 4-месячных минимумах, что расходится с динамикой основного ценного металла. Стоит ожидать положительной коррекции выше 16000 рублей за штуку на горизонте ближайших 2-3 недель (+8%).

Доллар не удержал отметку 76, сегодня к концу дня за американскую валюту дают не более 75,9 рублей, а в течение дня были просадки ниже 75,6. Рынок продолжает тестировать новые максимумы по рублю вслед за нефтью. На ближайшей сессии во вторник можем увидеть проход ниже 75,5, но основную часть времени торги по-прежнему будут идти возле планки 76. Евро растет против доллара и, как следствие, устойчив против рубля. Сейчас он в середине диапазона 90-90,5. За вторник его положение вряд ли изменится.