ИАЦ «Альпари»: Рынок снова в плюсе

Фондовый рынок России в понедельник снова в плюсе. Индекс МосБиржи торгуется около 3046 пунктов и может в ближайшие дни оказаться в диапазоне 3035-3075 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1257 пунктов, краткосрочная перспектива — торги в пределах 1240-1270 пунктов.

В лидерах спроса сегодня акции «Селигдара», БСП и «Фармсинтеза», под давлением торгуются бумаги TCS, «Распадской» и «Полюса». В акциях последнего сегодня обновились минимумы с 24 июня текущего года на отметке 14960 руб. Пока нет фундаментальной поддержки в виде спекулятивного роста цены на золото или признаков физического спроса на драгметалл, у бумаг мало положительных перспектив. Наиболее вероятно снижение к 14750 руб.

Против золота, в свою очередь, сейчас играют рыночные ожидания относительно успешности тестирования вакцин от коронавируса. Чем ниже риски, связанные с пандемией, тем меньше потребность инвесторов в защитных активах.

Доллар США к вечеру понедельника торгуется по 76,35 руб., снижается в ответ на определенное улучшение биржевой конъюнктуры и может оставаться в пределах 75,60-76,50 руб. Евро стоит 90,24 руб., здесь торговый диапазон в пределах 90-92 руб. сохраняется в силе.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»