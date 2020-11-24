ПСБ: Рубль поддерживают внешние и внутренние факторы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46,5 доллара за баррель, и умеренное укрепление валют развивающихся стран могут оказать ему поддержку. Плюс к этому, спросу на рублевую ликвидность способствует приближение пика налоговых выплат, который приходится на среду. На таком фоне рубль в начале торгов может укрепиться к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже отметки 76 рублей. Учитывая позитивные настроения, царящие на мировых рынках, в ходе торгов американская валюта может сделать еще один шаг к отметке 75 рублей. При этом пока мы не видим поводов для выхода доллара из диапазона 75-77,5 рубля.

Напомним, что в понедельник рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на символические 0,03%, удержав позиции выше 76,1 рубля, евро потерял 0,2%, закончив день в районе 90,2 рубля.