ИАЦ «Альпари»: Налоговый период и рост цен на нефть поддерживают рубль

В понедельник, 23 ноября, рубль подешевел к британскому фунту и закрылся в плюсе против единой валюты и доллара США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 76,17 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 90,20 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,25%, до 101,54 руб.

Рубль начал неделю с укрепления. Поддержку он получил от растущего спроса на риск и ралли по нефти на фоне позитивных новостей по вакцинам. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть до $46,09 за баррель.

Британский производитель лекарств AstraZeneca заявил в понедельник, что его вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может быть эффективна примерно на 90%. На данный момент она показала среднюю эффективность — 70%, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии.

С открытия Мосбиржи пара доллар/рубль снижалась до 75,57 руб. Рубль развернулся вниз к доллару после публикации предварительных данных по деловой активности в США за ноябрь, которые оказались заметно лучше прогнозов. Пара доллар/рубль повышалась до 76,54 руб.

Деловая активность в США в ноябре росла самыми высокими темпами за более чем пять лет, указывая на восстановление после экономического ущерба от пандемии. Производственный индекс Markit поднялся в ноябре до 56,7 с 53,4 в октябре (прогноз был 53). Тем временем индекс услуг вырос до самого высокого уровня с апреля 2015 года — 57,7 с 56,9 месяцем ранее (прогноз был 55,0).

Во вторник, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $46,42 (+1,42%). Покупатели сегодня обновили августовский максимум $46,50. Если сегодня торги закроются выше $47, то на горизонте появится уровень $60 за баррель. При текущих условиях покупатели к нему доберутся к середине января 2021 года. Можно предположить, что сегодня рублевые пары откроются снижением. К концу недели ожидается укрепление рубля до 75 руб. Дополнительная поддержка поступает от налогового периода.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»