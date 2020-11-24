ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня перейдет в зону 3050-3100 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в понедельник показали разнонаправленную динамику. Ключевыми факторами, способствовавшими умеренной фиксации прибыли на европейских рынках акций и более консервативному настрою глобальных инвесторов в течение дня, выступила публикация предварительных PMI по еврозоне за ноябрь: показатель в секторе услуг региона снизился до 41,3 пунктов, указывая на выраженный спад деловой активности ввиду ужесточения карантинных режимов в ведущих странах, причем композитный PMI, несмотря на повышение деловой активности в промышленности, также опустился в зону выраженного спада и составил 45,1 пунктов, - минимум с мая.

Кроме того, первоначально смутили инвесторов и сообщения СМИ о средней эффективности вакцины от Covid-19 от AstraZeneca в 70% (в зависимости от способа применения эффективность защиты варьируется от 62% до 90%, согласно промежуточным результатам клинических испытаний) – эта вакцина имеет, по заявлению разработчиков, лучшие условия транспортировки и хранения (она более теплоустойчива и может храниться в холодильнике), чем вакцины от Pfizer/BioNtech и Moderna и более доступную стоимость. Соответственно, на препарат от AstraZeneca наблюдается и заметно больший спрос и на него возлагаются большие надежды. Впрочем, к вечеру ситуация на мировых рынках начала улучшаться –основные американские индексы смогли показать рост, компенсировав большую часть пятничных потерь. Поддержали американский рынок акций надежды на скорую вакцинацию в стране (советник Президента США М. Слауи предположил, что вакцину начнут применять уже 11-12 декабря) и положительные оценки вакцины от AstraZeneca от ВОЗ и властей Великобритании. А также новость о планах Джо Байдена выдвинуть Дж. Йеллен на пост главы Минфина США, обещающая выраженно стимулирующую политику ведомства.

Сегодня утром на глобальных рынках наблюдаются умеренно позитивные настроения, чему способствуют, в том числе и сообщения о готовности администрации Д, Трампа передавать доступ к финансированию и информации команде Джо Байдена. Так, азиатские рынки преимущественно умеренно растут, уверенно прибавляют фьючерсы на индексы США. Мы ждем, что сегодня в течение дня позитивный настрой на рынках сохранится.

Индекс МосБиржи в ходе торгов понедельника попытался продвинуться к отметке 3100 пунктов, но завершил торговую сессию незначительным снижением, вернувшись «под» отметку 3050 пунктов в результате волны фиксации прибыли, фокусировавшейся в ряде бумаг горнодобывающего сектора и «фишках» госбанков. Нефтегазовый сектор, ввиду крепости рынка нефти, выглядел «лучше рынка». Учитывая в целом благоприятный внешний фон, складывающийся сегодня утром, ждем от индекса МосБиржи перехода в зону 3050-3100 пунктов и новых попыток продвинуться к уровню 3100 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей вторника выделяем отчетность Лукойла по МСФО и представление стратегии Энел Россия, рыночных - начало торгов бумагами Ozon на МосБирже.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"