ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок не рад Байдену

В понедельник, 23 ноября, мировые фондовые рынки пребывали в благодушном настроении на новостях о том, что ещё одна вакцина от «ковида», на этот раз разработанная и испытанная (хотя не без проблем и с более низкой эффективностью, чем американские и российские аналоги) компанией AstraZeneca ожидает сертификации от британского Минздрава. В США рынок приветствовал заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он готов начать передачу власти избранному президенту Джо Байдену, хотя заявление было сделано с оговоркой, что итоги выборов Трамп не признаёт.

Тем не менее, фондовые индексы США в понедельник достаточно неплохо росли: Dow повысился на 1,12%, S&P 500 — на 0,56%, а индекс Nasdaq вырос поскромнее, на 0,22%. Азиатские фондовые рынки сегодня с утра в плюсе, за исключением китайского рынка. Видимо, в Китае, вопреки распространённому в некоторых американских и европейских СМИ мнению, не сильно рады победе Байдена, заявлявшего в ходе предвыборной кампании о том, что считает Китай главным технологическим и экономическим конкурентом США.

А вот российский рынок заявлению Трампа о том, что он готов передать власть Байдену, похоже, не обрадовался. Неудивительно, ведь Байден, как сообщают западные СМИ, намерен, например, предложить пост госсекретаря в своей будущей администрации Энтони Блинкену, известному «ястребу» в отношении Ирана, России и Сербии. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,13%, до 3047,06 пункта, а индекс РТС —на 0,47%, до 1256,81 пункта.

На фоне падения рынка лидером роста стали акции небольшой биотехнологической компании «Фармсинтез» (+13,9%). Причиной роста, вероятно, являются новости о том, что компания совместно с Институтом биоорганической химии РАН и компанией HiFiBio Terapeutics собираются совместно разрабатывать моноклональное антитело для целей лечения заразившихся «ковидом». Хорошо выросли в понедельник акции банка «Санкт-Петербург» (+3,25%) и «ФСК ЕЭС» (+2,38%). Аутсайдерами понедельника стали акции золотодобытчика «Полюс» (-4,06%), а также угольной компании «Распадская» (-4,04%) и группы компаний QIWI (-3,03%).

Вероятный торговый коридор по индексу РТС сегодня составляет 1250-1280 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3040-3070 пунктов.

Цена нефти марки Brent в понедельник выросла на 1,5%, до $45,73 за баррель, а цена WTI — на 1,08%, до $42,88 за баррель. Рынок вчера шёл вверх преимущественно на новостях о том, что, как сообщают западные СМИ, йеменские повстанцы-хуситы якобы нанесли ракетный удар по нефтехимическому комплексу Saudi Aramco в городе Джидда, хотя сегодня эта новость была немного сглажена обтекаемым заявлением Saudi Aramco о том, что работа её НПЗ и нефтехимических комплексов продолжается в обычном режиме. А рост тем временем продолжается, цена Brent повышается на 1,7%, превысив $46 за баррель, в то время как WTI растёт на 1,6%, обновив локальный максимум в $43. Наиболее вероятный сегодня диапазон цены Brent составляет $45,8-46,7 за баррель.

Курс доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник упал на 31 коп. (-0,4%), до 75,89 руб., опустившись до сентябрьских значений. Курс евро к рублю упал чуть меньше, на 24 коп. (-0,26%), до 90,14 руб. Прогнозируемый нами диапазон по курсу доллара на сегодня может составить 76-77 руб., по курсу евро — 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»