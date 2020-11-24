ПСБ: Цены на нефть Brent штурмуют уровни начала года

Цены на нефть Brent штурмуют уровни начала года. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent не только закрепились выше 45 долл./барр., но и поднялись к уровням марта 2020 г. (46,5 долл./барр.). Поводом стали новости об успехе еще одной вакцины от коронавируса - теперь от AstraZeneca. Все это сглаживает опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители, хотя по факту ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, вводятся новые ограничения как в Европе, так и в США.

Мы видим возможности для дальнейшего роста цен на нефть на волне позитивных настроений, которые поддерживаются надеждами на ОПЕК+ и новостями о запуске формальной процедуры передачи власти Д. Байдену. Но на длительный период роста цен не рассчитываем. Показательным будет День Благодарения в США (26 ноября), по итогам которого традиционного роста спроса на топливо скорее всего не будет из-за ограничений. И в целом, мы подчеркиваем, что успехи в разработке вакцины не решают текущей проблемы дисбаланса на рынке нефти.

Тем не менее, сегодня ждем Brent в зоне 46-48 долл./барр.