ПСБ: Сегодня утром на глобальных рынках наблюдаются умеренно позитивные настроения

Ждем, что в течение дня позитивный настрой на рынках сохранится

Пока мы не видим поводов для выхода доллара из диапазона 75-77,5 рубля

Учитывая в целом благоприятный внешний фон, складывающийся сегодня утром, ждем от индекса МосБиржи перехода в зону 3050-3100 пунктов и новых попыток продвинуться к уровню 3100 пунктов

Несмотря на сохраняющийся оптимизм на рынках, потенциал снижения доходности классических ОФЗ ограничен из-за инфляционных рисков

Роснефть (ПОКУПАТЬ) в рамках выкупа акций приобрела 9 тыс. акций и 6 тыс. GDR - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: По сравнению с предыдущей неделей объем выкупа бумаг заметно сократился, что связано с ростом акций Роснефти. Так, в начале месяца средневзвешенная цена составляла 4,68 долл./акцию, за неделю с 9 по 13 ноября 2020 г. - уже 4,95 долл./акцию, а за неделю с 16 по 20 ноября 2020 г. - 5,65 долл./акцию. Программа обратного выкупа акций рассчитана до конца этого года, но может быть продлена и на весь следующий год.

ПАО «Промсвязьбанк»