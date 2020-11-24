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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 4 539,7300 руб/1 г золота и 58,8600/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 539,7300 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,8600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 313,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 687,4502 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9199 р. (0,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,1401 р. (0,44%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,9201 р. (0,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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