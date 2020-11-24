«Фридом Финанс»: Рост российского рынка ограничен техническими факторами

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня в первой половине дня демонстрирует рост на фоне повышения цен на нефть и позитивной динамики американских фондовых индексов.

По данным CNN, ссылающегося на письмо главы GSA Эмили Мерфи, Администрация общих служб (GSA) США сообщила избранному президенту Джозефу Байдену о готовности начать процесс передачи власти. Трамп написал в Twitter, что верит в свою победу, однако в интересах США рекомендовал своей команде сделать «все, что нужно, относительно первоначальных протоколов». На этом фоне усиливается роль второго тура выборов в Сенат в Джорджии, которые пройдут 5 января и по результатам которых будет определено парламентское большинство. Для рынка будет важна реакция на изменение ситуации вокруг выборов в США со стороны ОПЕК, которая 30 ноября должна принять решение по продлению соглашения об ограничении добычи.

Риски для «быков» существенно увеличились, однако потенциал активного среднесрочного усиления спроса на риск сохраняется. Политическое противостояние по итогам выборов продолжается. Эта ситуация будет ограничивать активность действий регуляторов, направленных на ограничение и сдерживание спроса. Проинфляционные монетарные факторы и дисбалансы спроса – предложения на сырьевых рынках, сформированные в последнее десятилетие, продолжат активно влиять на поведение инвесторов. Подтверждением этому служит новость «Коммерсанта», что Минэкономики направило на согласование законопроект, упрощающий процедуру обратного выкупа публичными акционерными обществами собственных акций.

В лидерах роста бумаги Аэрофлота и ВСМПО – Ависма, позитивно отреагировавшие на взлет котировок Boeing на вчерашних торгах. Рынок делает ставку на восстановление авиационной и туристической индустрии, несмотря на повышение рисков повторного локдауна. Это позитивно для оценок перспектив кратко- и среднесрочной динамики российских фондовых индексов в целом.

Акции АФК Система выглядят хуже рынка. Итоги IPO Ozon уже заложены в котировках материнского холдинга. При этом, по сообщению компании, после IPO Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации кредитов, ранее предоставленных маркетплейсу, общая доля АФК Система в этом активе составит 33,1%. При капитализации Ozon по итогам IPO на уровне около 470 млрд руб. стоимость такого пакета можно оценить в 156 млрд руб.

С учетом традиционной эластичности спроса последних кварталов, обусловленной и монетарными факторами, и поддержкой рынков со стороны ОПЕК я прогнозирую продолжение роста на российском рынке, хотя он по-прежнему ограничен техническими факторами. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3020-3075, диапазон для USD/RUB и EUR/RUB: 75,65-76,55 и 89,75-91 соответственно.