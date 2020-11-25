«Фридом Финанс»: S&P500 проведет сессию в диапазоне 3560-3620 пунктов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 23 ноября американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,56%, до 3578 пунктов, Dow Jones вырос на 1,12%, NASDAQ прибавил 0,22%. Позитив был обусловлен неожиданно сильными предварительными данными по деловой активности за ноябрь, а также сохраняющимся оптимизмом в отношении предстоящей вакцинации. Циклические сектора выглядели лучше рынка. Сектор энергетики стал абсолютным лидером роста с результатом +7,1%.

Snap (SNAP: +2,2%) запускает развлекательную платформу Spotlight в соцсети Snapchat, чтобы конкурировать с TikTok и Instagram.

Телеком-компания Altice US (ATUS: +8,6%) вдвое, до $5 млрд, увеличила программу обратного выкупа акций в 2020 году. Препарат Regeneron (REGN: +0,9%) для лечения больных коронавирусной инфекцией получил разрешение на экстренное использование от FDA.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, составила 62-90% при разных режимах приема. Важно отметить, что при довольно высокой эффективности вакцина обладает двумя ключевыми преимуществами — низкой по сравнению с препаратами конкурентов ценой (до $3) и тем, что может храниться в стандартном холодильнике. Надежда участников рынка на скорое преодоление проблемы пандемии и возвращение к привычному образу жизни продолжит оказывать сильную поддержку фондовым площадкам.

В фокусе внимания также находятся предполагаемые назначения на ключевые посты в кабинете министров Джозефа Байдена. Дональд Трамп порекомендовал начать официальные приготовления к передаче власти, но также отметил, что будет продолжать оспаривать результаты выборов. Ожидается, что Джанет Йеллен, бывшая глава Федрезерва, станет новым министром финансов. Инвестсообщество позитивно воспринимает такую возможность, поскольку Йеллен, как никто другой, понимает важность скоординированной работы фискальной и монетарной политики.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei вырос на 2,5%, китайский CSI300 потерял 0,61%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,39%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 повысился на 1%.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис повышается до 0,87%. Фьючерс на нефть Brent растет до $46,5. Золото дешевеет до $1825.

Ожидаем, что S&P500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3560-3620 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board за ноябрь. Ожидается умеренное — с октябрьских 100,9 пункта до 98 — снижение показателя. Ключевым фактором, влияющим на ослабление потребительского оптимизма, остаются опасения по поводу влияния пандемии на экономику. Данный индикатор носит опережающий характер, поэтому он может пролить свет на поведение потребителей в приближающийся пик праздничных распродаж.

Сегодня крупная сеть розничной торговли Best Buy (BBY) представит результаты за третий квартал 2020 года. Консенсус-прогноз закладывает увеличение выручки на 12,7% г/г, до $11,00 млрд, за счет роста объема реализации электроники и мобильных устройств. Ожидаем увеличения сопоставимых продаж благодаря возобновлению работы магазинов в отчетном периоде. Мы рассчитываем на сильные результаты Best Buy ввиду усиления потребления в третьем квартале. Однако акции компании подорожали на 54% за последние шесть месяцев и находятся на историческом максимуме.

Также сегодня квартальный отчет опубликует производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT). Ожидается снижение выручки на 8% г/г при сокращении EPS с прошлогодних $1,31 до $0,80. В то же время большинство компаний, оперирующих в сегменте медицинского оборудования, преподнесли инвесторам приятные сюрпризы в квартальных отчетностях, поскольку ожидания относительно темпов восстановления выручки в течение квартала были изначально заниженными. Эта тенденция может проявиться и в релизе Medtronic.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 48 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к консолидации. В последние две недели индекс широкого рынка формирует коррекционную фигуру «треугольник». Индикатор MACD продолжает сигнализировать о краткосрочном ослаблении «быков», но индикатор RSI удерживается выше нейтрального уровня. В среднесрочной перспективе склонность к росту сохраняется.