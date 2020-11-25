ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил ЛУКОЙЛ

За счет эффекта «низкой базы» предыдущего квартала, восстановления цен на нефть, контроля над операционными затратами и отсутствием дополнительных списаний компания превысила ожидания рынка по выручке, EBITDA и прибыли в 3 кв. По итогам 9 мес. результаты слабее прошлогодних, что ожидаемо из-за слабой ценовой конъюнктуры, участия в сделке ОПЕК+ и больших списаний из-за обесценения активов в 1П 2020 г. Выйти в плюс по прибыли за 9 мес. не удалось. Но FCF сохраняется положительным, дивиденды за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит ЛУКОЙЛ в лидеры сектора по доходности.

В целом, мы оцениваем отчетность компании как сильную с точки зрения всех финпоказателей. Но особо подчеркиваем рост свободного денежного потока, который имеет прямое значение для акционеров. Исходя из него, с учетом корректировок на уплату процентов, обязательств по аренде, выкуп акций, выплачиваются дивиденды. По нашим оценкам, в 4 кв. свободный денежный поток также останется в плюсе, и финальный дивиденд за 2020 год составит 350 руб./акцию, что выводит ЛУКОЙЛ в лидеры сектора по доходности – 7%.

Мы сохраняем положительный взгляд на бумаги ЛУКОЙЛа, целевой уровень составляет 6435 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 21%.

ПАО «Промсвязьбанк»