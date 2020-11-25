ИАЦ «Альпари»: Рынок снова хочет покупать

На рынке снова рост, хотя еще днем инвесторы были настроены так себе. Сильная нефть и варианты для ее дальнейшего подъема в цене способствуют положительным ожиданиям, а это для покупателей самая благоприятная почва из возможных. Индекс МосБиржи поднялся к 3098 пунктам, техническая картина указывает, что закрепиться выше 3100 пунктов будет сложно, но пока настроения позитивные, все может быть. Индекс РТС восстановился после утренней легкой хандры, вырос до 1288 пунктов и может торговаться в пределах 1270-1295 пунктов.

Почти весь спектр бумаг компаний сырьевого сегмента рынка в плюсе — от акций «НорНикеля» до «Газпрома», «Мечела» и «ВСМПО-Ависма». Рынок явно рассчитывает на планомерное восстановление глобальных экономики и ждет активизации спроса на сырье.

Бумаги «Аэрофлота» поступательно идут вверх, восстанавливаясь от минимума 29 октября на уровне 54,50 руб. Сегодня акции обновили за семь недель, коснувшись отметки 71,62 руб. В области 73/74 руб. — локальный «потолок» для роста цен на бумагу, поскольку технический фактор восстановления себя к тому времени уже исчерпает, а фундаментальный в виде возвращения пассажиропотока еще не проявится.

Акции «Полюс Золота» продолжают камнем падать вниз, сегодня бумага торгуется около 14416 руб. и оставляет за собой шансы на скольжение к 14250-14300 руб. Основная проблема — резкое снижение цен на золото и драгметаллы, которые сейчас неинтересны рынку из-за стабильного отношения к риску, а также отсутствие физического спроса на золото.

Минфин РФ завтра, в среду, в рамках аукционов предложит инвесторам один выпуск бондов, и на столь стабильном внешнем фоне и открытом интересе к риску бумаги вполне могут пользоваться спросом и поддерживать позиции рубля. Доллар к вечеру вторника сполз к 75,78 руб., это не должно пугать, хотя после осеннего долларового ралли смотрится это так себе. «Американец» может отойти к 75,60 руб., но желающих купить доллар задешево очень много, и велики шансы на возвращение валюты в 76-77 руб. в скором времени. Евро стоит 89,90 руб. и сохраняет за собой проторгованный коридор 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»