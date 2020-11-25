ПСБ: Позитивные настроения преобладают

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику и выйти на новые локальные максимумы благодаря позитивному внешнему фону. Существенную поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 47,5 доллара за баррель впервые с марта 2020 года. Плюс к этому покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а США, несмотря на слабые данные по индексу потребительского доверия, в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,2% и 1% соответственно. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи прибавил 1,6%, поднявшись в район 3096 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Яндекса и Аэрофлота, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Алроса, потерявшие 3,2% и 2,2% соответственно. Благодаря позитивному внешнему фону российский фондовый рынок смог превысить августовские максимумы, поднявшись в район 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Закрепление выше данной отметки будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики и возможности обновления исторических максимумов, установленных в начале года. Однако в ближайшее время рынок может оказаться под давлением продаж на фоне желания части игроков зафиксировать прибыль. Плюс к этому, в случае слабых данных по сезону рождественских распродаж в Штатах, добавить негатива нашим акциям может ухудшение внешней конъюнктуры.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к вечеру доллар снизился на 1%, отступив ниже 75,5 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 89,7 рубля. Отметим, что в ходе сессии рубль поддерживали как рост цен на нефть, так и укрепление большинства валют развивающихся стран. В результате он смог продемонстрировать уверенный рост, а пара доллар/рубль сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. Укрепление национальной валюты может продолжится, однако пока мы не видим поводов для выхода доллара вниз из диапазона 75-77,5 рубля.