«Фридом Финанс»: Фактор пандемии отыгран

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая сессия завершилась в плюсе. Индекс Мосбиржи достиг максимума за девять месяцев. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+12,76%). В аутсайдерах оказались бумаги Селигдара (+6,56%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,60-76,20.

ЛУКОЙЛ (+2,61%) отчитался лучше прогноза. Квартальная выручка увеличилась на 47%, до 1,456 млрд, а EBITDA выросла на 40%, до 202 млрд. Свободный денежный поток повысился в 4,5 раза, достигнув 114 млрд руб. Мы ожидаем, что на фоне роста объемов продаж нефтепродуктов и цен на нефть свободный денежный поток по итогам четвертого квартала поднимется до 130 млрд руб. Предварительный прогноз дивиденда за год – 337 руб. на акцию, что соответствует доходности около 6,55% к текущим ценам.

OZON провел IPO. В ходе торгов цена подскакивала до $43 за ADS. Объем торгов на Московской бирже в первый день торгов превысил 5 млрд руб. Это обусловлено во многом сильным спросом. Переподписка, по некоторым данным, оказалась многократной. На этом фоне растут акции Yandex N.V. (+4,85%) и Сбербанка (+2,81%), которые также развивают маркетплейсы. Пока сложно прогнозировать динамику котировок на ближайшие дни, однако стоит отметить, что бумаги материнской Системы, которой принадлежит около 30% OZON, снижались после IPO, в ходе которого цена выросла в полтора раза от первоначально заявленной.

На рынках преобладает оптимизм. Цена золота упала ниже $1800 за унцию, нефть выросла выше $47 за баррель — максимума с февраля. Швейцарский инвестбанк спрогнозировал укрепление рубля до конца года. Если нефть доберется до $50, пара USD/RUB, по нашим расчетам, будет колебаться в районе 70-72.

Ожидаем смешанную динамику. Продолжается коррекция на рынке драгоценных металлов при повышении цены на нефть. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3070-3120 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50.