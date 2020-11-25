ПСБ: Рубль к концу дня может ослабнуть к доллару

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, поднявшись в район 48 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле. На таком фоне в начале торгов ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валюта, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 рубля. Сдержит дальнейшее укрепление национальной валюты желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, а также прохождение сегодня пика налоговых выплат, что снизить спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате, даже в случае сохранения позитивного внешнего фона к концу дня доллар может попытаться отыграть часть потерь вторника и сделать шаг в сторону 76 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 0,9%, отступив в район 75,5 рубля, евро потерял 0,6%, закончив торги в чуть ниже 89,7 рубля.