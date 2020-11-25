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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 25 ноября в коридоре 1275-1300 пунктов

Во вторник, 24 ноября, основные западные фондовые площадки заметно подросли. На фоне общего оптимизма инвесторов вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,60%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,41%. Среди лидеров роста – «Яндекс» (+5,29%) и «Аэрофлот» (+4,52%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,54%, обновив исторический максимум.

Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,4-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который терял около 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 636 п., на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3065-3125 пунктов, по индексу РТС — 1275-1300 пунктов.

Вслед за акциями во вторник вырос и рубль, вернувшись к значениям второй половины сентября. Этому способствовал, в частности, возврат котировок нефти к уровням начала марта. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 75,4800 руб. (-69,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 89,6800 руб. (-52 коп.). Утром среды рост нефтяных котировок продолжился, это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,7-76,2 руб., для европейской валюты — 88,8-90,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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