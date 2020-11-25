ПСБ: К середине текущей недели мировые фондовые рынки сохранили позитивный настрой

Благоприятный новостной поток позволил ключевым индексам обновить исторические максимумы. Так, в США индекс Dow Jones (+1,5%) превысил отметку в 30 000 пунктов, около 1,3% и 1,6% по итогам вчерашних торгов прибавили соответственно Nasdaq и S&P 500. Неплохо выглядели фондовые площадки и развивающихся рынков несколько отставшие от развитых. Причины для восходящей динамики остаются прежними: сообщения о высокой эффективности вакцин от Covid-19, хорошие данные по американской экономике и ясность с началом процесса перехода власти в США к новому президенту Дж. Байдену. Оптимистично участники рынков воспринимают и перестановки на ключевых постах. Так, новым министром финансов в США может стать. Дж. Йеллен, что будет означать стимулирующую политику и лучшее взаимодействие с ФРС. В текущих условиях инвесторы предпочитают перекладываться в циклические и более рискованные бумаги тем самым подпитывая риск аппетит. В тоже время это негативным образом сказывается на защитных активах, в частности золото откатилось до 4-месячных уровней – район 1800 долл./унц.

До конца недели мы ждем лишь ослабления позитивного настроя и сохранение попыток ключевых индексов к росту. Также, если верить данным от Национальной федерации ритейлеров США, несмотря на высокую безработицу в Штатах и текущие сложные экономические условия, сезон рождественских распродаж может пройти неплохо, что поддержит сантимент. Последний опрос населения обещает продажи в этот период в районе $755,3-766,7 млрд., рост на 3,6-5,2% г/г.

Сегодня утром на глобальных рынках сохраняются умеренно позитивные настроения. Так, азиатские рынки, за исключением Китая, умеренно растут, в небольшом плюсе и фьючерсы на индексы США. В течение дня позитивный настрой на рынках может сохраниться. Определить динамику рынков может большой блок статистики по американской экономике.

Индекс МосБиржи по итогам вчерашних торгов вплотную приблизился к отметке 3100 пунктов. Благодаря неплохой конъюнктуре рынка нефти, нефтегазовый сектор продолжает выглядеть «лучше рынка». Поддержку оказала и хорошая отчетность Лукойла. Учитывая в целом благоприятный внешний фон индекс МосБиржи в течение сегодняшних торгов способен преодолеть отметку в 3100 пунктов закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики. В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк