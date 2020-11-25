ПСБ: Страхи инвесторов ослабли, нефть идет к максимумам марта 2020 года
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти к максимумам марта 2020 г., и на сегодняшнее утро преодолевают уже 48 долл./барр. Рост подогревается не только новостями по вакцине и надеждами на ОПЕК+, но и формальным снятием политической неуверенности в Америке после начала процедуры передачи власти Д.Байдену и его планов назначить Дж.Йеллен министром финансов.
Это вселяет оптимизм в инвесторов и растет интерес к спекулятивным активам. Но по факту ни текущую ситуацию с коронавирусом (рост заболевших, локдауны), ни с дисбалансом рынка нефти (падение спроса, избыток предложения) все это не решает.
На фоне крепкого сантимента ждем продолжения роста цен на нефть: ориентир по Brent на сегодня 47-49 долл./барр.
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