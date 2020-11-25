Комментарии

ПСБ: Сегодня утром на глобальных рынках сохраняются умеренно позитивные настроения

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, в начале торгов ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валюта, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 рубля

Индекс МосБиржи в течение сегодняшних торгов способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики

Минфин продолжил сокращать предложение ОФЗ; проведет только один аукцион 8-летних классических госбумаг; ждем объем размещения в пределе 30-40 млрд руб

ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. получил чистую прибыль по МСФО в 50,4 млрд руб., за 9 мес. - убыток 14,3 млрд руб.  - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: За счет эффекта «низкой базы» предыдущего квартала, восстановления цен на нефть, контроля над операционными затратами и отсутствия дополнительных списаний компания превысила ожидания рынка по выручке, EBITDA и прибыли в 3 кв. По итогам 9 мес. результаты слабее прошлогодних, что ожидаемо из-за слабой ценовой конъюнктуры, участия в сделке ОПЕК+ и больших списаний из-за обесценения активов в 1П 2020 г. Выйти в плюс по прибыли за 9 мес. не удалось. Но FCF сохраняется положительным, дивиденды за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит ЛУКОЙЛ в лидеры сектора по доходности. Рекомендуем акции к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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