«Фридом Финанс»: Шансы на рост высоки, ориентир – 3075-3125 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи сегодня растет в рамках динамики американских фондовых индексов и цен на нефть. Ситуация развивается по схожему с событиями марта-июня сценарию, когда первая волна «коронакризиса» сопровождалась активизацией мер монетарной поддержки рынков со стороны ведущих ЦБ, прежде всего ФРС.

Несмотря на стабилизацию цен на золото и серебро, в аутсайдерах рынка вновь находятся акции Полюса и Полиметалла. Возможно, поводом служит заявление казначейства США, согласно которому, для возобновления фондирования пяти правительственных программ экстренного кредитования на общую сумму $455 млрд – о плановом завершении которых 31 декабря Минфин ранее проинформировал Резервную систему – американской будет необходимо их новое одобрение Конгрессом. Завершение этих программ для ФРС фактически означает сокращение объемов скупки долга в рамках QE. Однако, во-первых, наращивание баланса ФРС в рамках QE продолжается, значимо ускорившись в ноябре по сравнению с сентябрем – октябрем 2020 года. Во-вторых, при сокращении активности QE инфляционные риски, для хеджирования которых используется золото, ускорят рост в среднесрочном периоде на фоне роста ставок «трежериз» и повышения оценочных инфляционных ожиданий. Наконец стоит отметить, что дивергенция в динамике цен на золото и нефть с начала месяца достигла близких к максимальным – с точки зрения долгосрочного периода – оценок. Как правило такая ситуация отыгрывается относительно устойчивым ростом цен на золото в рамках недельного тренда.

В лидерах повышения – бумаги Аэрофлота, которые продолжают отыгрывать фактор активного роста цен акций американских авиакомпаний и авиапроизводителей. Тем не менее, несмотря на значительное улучшение в последние кварталы рыночных и официальных прогнозов макроэкономической динамики, руководством аэрофлота 3 ноября представило очень скромный прогноз пассажиропотока на 2021 год. Согласно оценкам компании в следующем году она сможет вернуться примерно к 55-60%-му объему 2019 года, а полностью восстановить тот пассажиропоток, который был в 2019 году, сможем не ранее чем через два года. Эта информация, а также существенно повысившиеся – на фоне последних комментариев ВОЗ – риски введения новых социально-экономических ограничений в ведущих странах, принимая во внимание замедлившееся по итогам 9 месяцев восстановление пассажиропотока компании, данная информация свидетельствует о возможном значимом негативном пересмотре рынков прогнозов ее выручки и чистой прибыли в ближайшие годы. Сейчас консенсус-прогноз выручки ПАО «Аэрофлот» на 2021 год составляет, по данным Bloomberg, 568 млрд руб. против 678 млрд руб. в 2019 году.

С учетом динамики внешних рынков, шансы на итоговое повышение рынка в среду вновь представляются сравнительно высокими. При этом потенциал роста рынка во второй половине дня вновь представляется ограниченным техническими факторами. Целевые уровни закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3075-3125 пунктов, 75,45-76,00 рублей и 89,60-90,35 рублей за доллар США и евро соответственно.