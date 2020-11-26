«Фридом Финанс»: Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Ключевые рынки сегодня торгуются без единой динамики. Европа перешла к падению после роста в начале недели, фьючерсы на индексы США перед открытием основной сессии показывают едва заметный прирост. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены, индексы развивающихся стран по большей части на подъеме, прибавляя более 1%.

Позитивная картина сохраняется на сырьевых площадках, где нефть марки Brent установила новый многомесячный максимум. Сегодня баррель сумел подняться к отметке $48,6 и под вечер не растерял большую часть своей динамики. Прирост связан с выходом пула макростатистики в США. Не вся она в пользу роста нефти. В частности, заявки на пособие растут выше ожиданий, запасы сырья в хранилищах за неделю вновь увеличились, а ВВП отскочил в третьем квартале ниже прогнозов.

Но при этом в октябре заметно подскочили розничные продажи: на 1,3% против прогнозируемых 0,5%. Следующая сессия по нефти четверг будет проходить в ограниченном режиме: в США неторговый день. На этом фоне мы можем увидеть всплеск волатильности как вверх, так и вниз. Ближайшая цель по нефти в сторону роста – $49,7. Если возобладает негатив, возможна коррекция обратно к 47 за баррель.

Российский РТС сегодня тоже сосредоточен по большей части на позитивных данных. Была попытка протестировать новый максимум внутри дня на 1310 пунктах, но рынку не хватило импульса. К вечеру торги отошли ближе к 1300 пунктам. В любом случае рынок не был таким дорогим с середины августа. До конца недели ожидаем увидеть колебания в диапазоне 1280-1320 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи также уверенно растет, прибавляя более 1%. Сегодня была взята планка 3133 первый раз с 25 февраля. Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов, однако на ближайшие пару сессий мы не видим возможностей для существенного разгона. В четверг в базовом сценарии рынок будет двигаться преимущественно вниз в диапазоне 3100-3130 пунктов.

Лидеры роста сегодня: TCS (+5,8%), ТМК (+5,5%), Лукойл (+3,6%), Алроса (+3,6%). Главная нефтяная фишка сегодня растет на фоне позитивной квартальной отчетности. Маржинальность по EBITDA вернулась к докризисным отметкам около 14%. Акции компании возвращают себе позиции локомотива фонового рынка. Сегодня Лукойл на отметках мая-июня и все еще ниже периода, предшествовавшего мартовскому падению. При подъеме нефти ближе к $50 за баррель потенциал восстановления котировок компании составит до 6000 рублей, или +12% выше текущих значений.

Рубль сегодня держится скоромнее, чем в предыдущие пару недель. Просадка к доллару составляет около 0,5%, по евро более 0,6%. Не помогает ни рост фондового рынка, ни цены на нефть, что, возможно, является следствием досрочного ухода нерезидентов на выходные. В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75-75,5. Евро будет держаться вблизи отметки 90, что, однако не помешает ему краткосрочно сходить на 89,5 или даже чуть ниже.