ИАЦ «Альпари»: Рынок покупает, но оглядывается

Еще один положительный торговый день на российском фондовом рынке - покупатели пока не тормозят, но совершенно точно начинают присматриваться к нюансам для фиксации прибыли. Индекс МосБиржи к вечеру стоит около 3127 пунктов - рублевый индикатор успешно прошел сопротивление на 3080 пунктов, закрепился над ним и покорил-таки 3100. Теперь будет интересно посмотреть, как далеко зайдет биржевой энтузиазм, потому что чем выше, тем риски дороже. Очень может быть, что в области 3110-3130 пунктов инвесторы начнут выходить из позиций на всякий случай. Индекс РТС находится около 1299 пунктов - 1300, психологически важный рубеж, совсем близко, и валютный индикатор мог бы туда дотянуться, если не помешает курсовая качка.

В лидерах сегодняшнего спроса по-прежнему бумаги TCS - у бизнеса дела идут неплохо, перспективы все такие же положительные. ГДР могут подняться до 2300 руб., что неплохо, новая цель роста далее - 2450 руб.

Котировки ценных бумаг сырьевых компаний растут на фоне ажиотажного подъема цены на нефть сегодня, но, думается, весь потенциал подъема тут уже исчерпан. Бумаги Лукойла и «Сургутнефтегаза» смотрятся уверенно, но коррекция тут явно стоит на пороге.

В акциях «Системы» идет логичная коррекционная продажа после взрыва интереса к IPO «Озона». Обращает на себя внимание тот факт, что снижение происходит на достаточно серьезных объемах. Значит, рынок видит, что потенциала успешного размещения российского маркетплейса уже реализован и больше не хочет рисковать.

Доллар США к вечеру поднялся к 75,86 руб. и вполне может вернуться в устойчивый и вполне логичный коридор 76-77 руб. Евро стоит 90,27 руб., известные рамки колебаний в пределах 90-92 руб. сохраняются в силе.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»