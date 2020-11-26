ПСБ: На максимумах с февраля

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок на противоречивом внешнем фоне продолжил восходящую динамику. Поддержку нашим акциям вновь оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 48 долларов за баррель. С другой стороны, продажам на нашем рынке способствовало ухудшение ситуации на западных площадках. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,3% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 1,3%, поднявшись в район 3134 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК и Лукойла, рост которых превысили 3,5%. Хуже рынка торговались Система и Детский мир, потерявшие 5,6% и 2,7% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи впервые с февраля 2020 года смог подняться выше 3100 пунктов, практически полностью отыграв снижение, вызванное пандемией коронавируса. При этом в ближайшие сессии возможна активизация продаж в российских бумагах и попыток коррекционного снижения нашего рынка на фоне низкой активности игроков в связи с празднованием дня Благодарения в США.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,4%, торгуясь выше 75,7 рубля, евро прибавил 0,6%, поднявшись до 90,2 рубля. В рамках сегодняшней сессии покупкам в рубле вновь способствовала динамика рынка энергоносителей. Однако ослабление поддержки со стороны внутренних факторов в связи с прохождением пика налоговых выплат и снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, а также желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в национальной валюте, позволили доллару отыграть часть потерь, понесенных в последние недели. При этом американская валюта продолжает двигаться в рамках диапазона 75-77,5 рубля. В ближайшие сессии данный коридор останется актуальным, а снижение активности игроков может привести к дальнейшим попыткам восстановления в паре доллар/рубль.