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ПСБ: Рубль ляжет в дрейф

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Покупкам в национальной валюте вновь способствует ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается восходящая динамика, позволившая ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 49 долларов за баррель. Также поддержку рублю окажет умеренное укрепление валют развивающихся стран. Несмотря на это, мы не ожидаем существенного подъема рубля в рамках сегодняшней сессии. Так, в начале торгов он перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 рубля. В дальнейшем, отсутствие торгов США приведет к пониженной активности игроков, что скажется на волатильности. В результате, на фоне нехватки идей для направленного движения, американская валюта перейдет в боковое движение у достигнутых уровней.

Напомним, что по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, поднявшись в район 75,6 рубля, евро прибавил 0,4%, закончив сессию чуть выше 90 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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