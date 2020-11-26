ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может протестировать зону 3150-3160 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду рынки развитых стран не показали значимой динамики, ведомые некоторым ухудшением настроений на американском рынке перед Днем Благодарения. Вышедший вчера блок статистики по США оказался настораживающим, заставив опасаться некоторого ослабления потребительской активности в стране. Так, доходы американцев неожиданно упали в октябре на 0,7% м/м (согласно консенсусу Рейтер, прогнозировался рост на 0,4% м/м) или до 5,5% г/г, а число первичных заявок на пособия по безработице – выросло вторую неделю подряд и составило 778 тыс. (рынок ожидал снижения до 730 тыс.

Чуть хуже оказалось окончательное значение индекса потребительской уверенности от университета Мичигана за ноябрь - 76,9 пунктов против предварительного значения в 77 пунктов (в октябре было 81,8 пунктов). Все это побудило инвесторов частично зафиксировать прибыль перед праздничным днем (сегодня в США выходной – День Благодарения) по наиболее активно выросшим сегментам фондового рынка, сохранив спрос на акции hi-tech. В результате индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P500 (-0,2%) чуть отступили от пиков, достигнутых днем ранее, однако технологический Nasdaq (+0,5%) - обновил максимумы по закрытию торгов. На фоне невнятных настроений на рынке США европейские рынки акций также показали слабо выраженную разнонаправленную динамику. Впрочем, спрос на активы развивающихся рынков вне азиатского региона сохранялся, поддержанный слабеющим долларом и ралли на рынке нефти, а также уверенностью в устойчивости мировой экономики.

Складывающуюся на утро четверга обстановку на глобальных рынках мы характеризуем как слабо позитивную. Азиатские индексы умеренно растут, как и фьючерсы на американские индексы и нефть. Отсутствие торгов на американских биржах и приведет к заметному снижению торговой активности на мировых рынках, что позволяет ожидать невысокой волатильности в течение сегодняшнего дня и первой половины пятницы.

Индекс МосБиржи в среду смог продемонстрировать уверенный рост – индекс прибавил 1,2%, преодолев 3100 пунктов, ведомый «фишками» нефтегазового и финансового сектора при точечном спросе на ликвидные бумаги в других секторах. В лидеры роста вышли акции Лукойла (+4,1%), поддержанные как ралли на рынке нефти, так и корпоративными новостями, Татнефти (+2,3%) и Сбербанка (+2,1%), а также акции ТМК (+6,0%) и Алроса (+2,3%). В аутсайдерах оказались откатившиеся от максимумов акции АФК Система (-5,8%). Учитывая сохранение роста нефтяных котировок, в четверг ждем сохранения инерционного роста рынка: индекс МосБиржи в течение торгов попробует продвинуться чуть выше и протестировать зону 3150-3160 пунктов, однако ввиду невысокой торговой активности по итогам дня может не суметь в ней удержаться. Из внутренних корпоративных событий выделим отчетность Русгидро по МСФО за 9 мес.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"