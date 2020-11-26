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«Альпари Евразия»: Индекс РТС уверенно приблизился к 1300 пунктам

В среду, 25 ноября, основные западные фондовые индексы снизились. Вопреки общему негативу рынок российских акций продолжил рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,25%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос скромнее, на 1,14%. Среди лидеров роста – «TCS» (+4,70%) и «Лукойл» (+4,11%).

Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,58%. Утром четверга большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,9%. Исключением был австралийский ASX, который терял около 0,6%. Рост большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3105-3165 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов. Сегодня «РусГидро» опубликует финансовую отчетность за девять месяцев.

В отличие от акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,5625 руб. (+8,25 коп.). Европейская валюта выросла до 90,0525 руб. (+37,25 коп.). Более интенсивный рос евро связан с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке выше важного уровня 1,1920, к значениям начала сентября.

Сегодня утром нефть торговалась с небольшим повышением к уровню вчерашнего закрытия, это может способствовать восстановлению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 74,8-76,3 руб., для европейской валюты — 89,2-91,0 руб. Часть западных рынков сегодня будет закрыта в связи с Днем благодарения. Это означает, что на оставшихся работать рынках будет пониженная активность и волатильность.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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