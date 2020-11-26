ПСБ: Складывающуюся на утро четверга обстановку на глобальных рынках мы характеризуем как слабо позитивную

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 рубля

Индекс МосБиржи в течение торгов четверга попробует продвинуться чуть выше и протестировать зону 3150-3160 пунктов

Аукцион ОФЗ продемонстрировал низкий спрос инвесторов; инфляционное давление на рынок сохраняется, ждем продолжения консолидации госбумаг

Инвестиции ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. без учета "Западной Курны-2" составят 460-480 млрд руб., базовый план - 550 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основное снижение затронет зарубежные проекты ЛУКОЙЛа (перенесут сроки геологоразведки) и новые проекты upstream и downstream. Расходы на текущее строительство практически не будут оптимизированы. В 2021 г. капзатраты оцениваются в 450 млрд руб. На фоне принятых недавно налоговых изменений ЛУКОЙЛу станет невыгодно инвестировать в разработку месторождений с высоковязкой нефтью - речь идет о крупнейших для компании Ярегском и Усинском месторождениях. Последний факт был ожидаем — это обсуждалось сразу после принятия решения об изменении налогов для нефтяников. В то же время, мы отмечаем, что ЛУКОЙЛ имеет возможность и ресурсы для восстановления добычи нефти: свободные мощности составляют 230 тыс. барр./день.

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