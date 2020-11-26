«Фридом Финанс»: Внешний фон способствует повышению спроса на «качество»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 вырос на 0,2%, несмотря на преимущественно негативную динамику на рынках США накануне и в ценах на нефть. Фоном для продаж остается информация об активизации политического противостояния по итогам выборов в США.

Законодательные собрания Аризоны, Невады и Пенсильвании анонсировали слушания по вопросам, связанным с результатами выборов и выявлением фальсификаций. Таким образом, подведение итогов голосования затягивается. В Неваде 3 декабря пройдет судебное заседание по иску фальсификациями в ходе выборов. В то же время суд Пенсильвании заблокировал сертификацию итогов выборов в преддверии пятничных слушаний по искам, связанным с голосованием по почте.

В лидерах роста на этом фоне в очередной раз демонстрирующие защитные свойства акции М.Видео. Позитивным драйвером для котировок стала новость о том, что Сбер начал переговоры о партнерстве c М.Видео и своим маркетплейсом, что может привести к покупке банком ретейлера.

Хуже рынка торгуются бумаги Роснефти. Возможно, покупатели решили зафиксировать прибыль под влиянием технических факторов и на уже состоявшегося события. Президент Путин обсудил с главой компании Игорем Сечиным реализацию крупных проектов нефтегазовой корпорации, прежде всего Восток Ойл. Сечин подтвердил прогноз планового объема добычи в рамках данного проекта на уровне 50 млн тонн в год и доведение ее до 100 млн в дальнейшем. При этом за 2019 год Роснефть в целом добыла 230,2 млн тонн жидких углеводородов. Недавнее ужесточение налоговых условий не повлияло на политику Роснефти в отношении данного проекта. Вероятно, компания рассчитывает либо перерасти дополнительную нагрузку за счет улучшения ценовой конъюнктуры на рынке, либо ожидает смягчения условий выплаты НДПИ.

Изменившийся внешний фон способствует повышению спроса на «качество». Однако на данный момент основные тенденции благоприятствуют продолжению роста на отечественных площадках, хотя он по-прежнему ограничивается техническими факторами. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3060-3150 пунктов, диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,45-76,30 и 89,80-90,75 соответственно.