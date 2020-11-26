Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 ноября: 4 388,4502 руб/1 г золота и 56,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 388,4502 руб.

1 грамм серебра - 56,1900 руб.

1 грамм платины - 2 339,1499 руб.

1 грамм палладия - 5 670,7300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,1599 р. (0,97%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0800 р. (3,57%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2201 р. (2,42%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,3799 р. (0,32%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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