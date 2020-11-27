ПСБ: Инфляция наступает по всем фронтам

Оценочный уровень инфляции на 24 ноября достиг 4,4%. Это значительно больше, чем инфляционный таргет (4%) и выше, чем прогноз ЦБ на конец года (3,9%-4,2%). С начала ноября инфляция уже составила 0,6% м/м и это максимальные темпы месячного роста с апреля текущего года.

Драйверы роста инфляции в ноябре все те же – сахар, яйца, подсолнечное масло, овощи, лекарства, предметы гигиены и электроника. Быстро растут цены на автомобили, рыбу и муку.

Впервые с 2015 г. ключевая ставка оказалась ниже инфляции (реальная ставка стала отрицательной). В 2015 году был острый финансовый кризис, и ставка находилась на максимальных уровнях, что позволяло ее снижать после макроэкономической стабилизации. Сейчас кризис экономический, финансового кризиса нет. Для стимулирования экономики ключевая ставка снижена до минимальных исторических уровней. Тем не менее, из-за пандемии восстановление экономики происходит медленно и нужны бы новые стимулы, но сильный рост инфляции пока не позволит ЦБ снижать ставку дальше.

Денис Попов

Главный аналитик

ПАО Промсвязьбанк