«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи продолжит искать равновесие выше 3100 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки сегодня пребывают в спокойном настроении. Накануне биржи США ушли на выходной день недалеко от своих исторических максимумов. Сегодня торги в Азии и Европе идут без разнонаправленно, наблюдаются изменения ключевых индексов в диапазоне от -0,3% до +0,6%. Фьючерсы на американские S&P 500 и Nasdaq показывают небольшое продвижение вверх. Спрос со стороны фондов на бумаги развивающихся стран накануне ночью был приглушенным: индекс MSCI Emerging markets отступил вниз на 0,5%.

Нефть в ходе европейской и азиатской сессий сегодня показывает достаточно сильную волатильность. Баррель Brent проседал в течение дня до $47,5, однако в моменте также отрастал до $49, обновив свой рекорд с начала марта. К вечеру торги идут ближе к нижней планке данного диапазона, но все же выше $48, что оставляет потенциал для сохранения ралли в пятницу. Ожидаем, что по итогам недели нефть стабилизируется в коридоре $47,8-48,4 за баррель.

Российский РТС удержался возле локальных максимумов, достигнутых накануне, и даже прибавил днем динамики, поднявшись на время выше 1310 пунктов. К концу дня прирост по отношению к уровням среды практически обнулился, но продавить РТС сильно ниже 1300 «медведям» не удалось. В пятницу мы закладываем нейтральное движение вблизи 1300 пунктов с возможным падением не дальше 1290 и ростом не выше 1310.

Индекс Мосбиржи в течение торгового дня успел протестировать очередной февральский максимум – 3150 пунктов. Десятой доли пункта не хватило, чтобы зафиксировать этот результат. Позже произошел откат рынка в диапазон 3120-3130 пунктов. Пятница не обещает больших событий на рынке. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит искать равновесие выше 3100 пунктов.

Фаворитами рынка среди отдельных бумаг сегодня выступают: X5 Retail Group, Полюс (3,4%), Полиметалл (2,9%) и Московская биржа (+2,4%). Металлурги растут благодаря стабилизации цен на золото, которое с начала месяца просело на 8%. Сейчас унция основного драгметалла довольно уверенно держится выше $1800, что дает основания для похода на $1860 и выше. Акции Полюса на этом фоне имеют потенциал роста на горизонте ближайших двух недель до 15600 рублей за штуку (до 4% вверх), акции Полиметалла до 1700 рублей (также +4%).

Лидером падения сегодня выступили бумаги АФК Система (-3,7%). Игроки рынка вторую сессию подряд продолжают фиксировать прибыль на фоне успешного размещения маркетплейса Ozon (+30% от цены размещения). Причина распродажи кроется в разных горизонтах инвестирования у российских и зарубежных инвесторов. Для большинства отечественных участников IPO Ozon имело только спекулятивный интерес, в то время как западные оценки маркетплейса исходят из того, что сервис в ближайшие годы будет развиваться по экспоненте по примеру западных и китайских площадок. Второй подход в итоге возобладает, и уже в ближайшие будни мы можем увидеть новые максимумы в расписках Ozon. АФК Система, имеющая отношение к этой истории лишь опосредованно, до конца месяца может вернуться к отметкам 32,5 за акцию.

Рубль сегодня в целом стабилен против доллара и евро, которые держатся соответственно в середине диапазона 75,3-75,8 и 89,9-90,2. Пятница может принести рост валютам в пределах 30 копеек в каждой из пар.