ИАЦ «Альпари»: Рынок готов взять паузу в покупках

На российском фондовом рынке в четверг видна легкая фиксация прибыли. Вполне можно допустить, что инвесторы устали - все имеющиеся новости уже учтены в котировках, свежей и принципиально важной информации больше не поступало, значит, пришло время фиксировать прибыль и осмотреться по сторонам.

Индекс МосБиржи стабилизируется около 3133 пунктов, может скорректироваться к 3120 пунктам и далее закрепиться в пределах 3120-3145 пунктов. На мой взгляд, рынок стоит неадекватно высоко - он рос только на ожиданиях, фактов пока не поступало. Индекс РТС балансирует около 1304 пунктов, что вполне адекватно текущим биржевым условиям.

Сегодня впервые за долгое время продуктивно растут в цене акции «Полюс Золота». Бумага провалилась накануне к минимуму от 23 июля 2020 года на уровне 14259 руб., откуда котировки начали отскок. Вполне может быть, что акции «Полюса» подрастут к 15500 руб., но дальнейший подъем пока под вопросом из-за отсутствия четкого понимания тренда в золоте.

В акциях «Системы» продолжается фиксация прибыли после успешного размещения «Озона». Все вполне ожидаемо и логично.

Сегодня снова сорвались вниз бумаги «Аэрофлота». Акции торгуются возле 70,70 руб., могут сползти к 69,70 руб. Вариантов для устойчивого роста котировок сейчас мало - без уверенного возвращения пассажиропотока к доковидным параметрам веского фундаментального повода для покупок и нет.

Доллар США вечером в четверг едва заметно поднимается в паре с рублем, но принципиальным образом сейчас не меняется ничего. Нефть высоко в сравнении с самой собой же, доллар на мировой арене слаб - рублю прекрасно в таких условиях, хотя потенциал укрепления тут серьезно ограничен. Доллар торгуется по 75,70 руб. и способен торговаться в пределах 75,50-76,50 руб. Евро стоит 90,05 руб., вернувшись в рамки 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»