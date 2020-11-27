ПСБ: Четверг без движения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Российский фондовый рынок в четверг удержал позиции несмотря на умеренно негативный внешний фон. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1, 5%, отступив ниже 48 долларов за баррель. В отсутствии торгов в США ситуацию несколько сгладила динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,6%. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи потерял менее 0,1%, сохранив позиции выше 3130 пунктов. Аутсайдерами торгов вновь выступили акции Системы (-3,6%), которые за последние три сессии потеряли более 10% в рамках коррекционного снижения.

Продажи могли активизироваться на фоне фиксации игроками прибыли после существенной волны роста (с июля выросли почти вдвое), продемонстрированной в преддверии размещения Ozon’а. Компанию им составили Лукойл и Татнефть, снижение которых превысило 2%. Лучше рынка торговались X5 Retail Group и МосБиржи, прибавившие 3,5% и 3,3% соответственно. Отметим, что на фоне выходного дня в США, где сегодня праздную день Благодарения, снизилась волатильность и объемы торгов. При этом отсутствуют новые идеи для направленного движения, что привело к консолидации на нашем рынке. Умеренной же коррекции на рынке энергоносителей не хватило для существенной активизации продаж. Скорее всего, аналогичным образом будет развиваться ситуация и в пятницу – в штатах короткий торговый день. Начало же следующей недели пройдет под знаком первых данных по сезону рождественских распродаж в США, которые могут существенно повлиять на отношение инвесторов к рисковым активам.

На валютной секции Московской биржи рубль практически не изменился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь чуть выше 75,6 рубля, евро потерял символические 0,02%, удержав позиции выше 90 рублей. Отметим, что рубль сегодня торговался на фоне снижения цен на нефть и консолидации валют развивающихся стран. Однако этого не хватило для существенного снижения национальной валюты. До конца недели ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне низкой активности игроков.