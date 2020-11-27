Комментарии

«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи держит высоту

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Несмотря на выходной день в США, активность оставалась высокой. Индекс Мосбиржи снова на максимуме за 10 месяцев. Лидерами роста стали акции Фармсинтеза (+4,29%). В аутсайдерах остались бумаги Системы (-3,46%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,30-75,80.

Русгидро (+3,02%) отчиталось за третий квартал по МСФО.  Выручка компании выросла на 6%, до 93 176 млн, и на 8,5%, до 311 233 млн руб., за девять месяцев. EBITDA  по итогам июля-сентября достигла 22,9 млрд руб. при рентабельности 25%. Чистая прибыль поднялась до 13,6 млрд руб. с 5,8 млрд руб. годом ранее. Улучшение финансовых показателей было обусловлено увеличением выработки до 99,7 млн кВт/ч по итогам девяти месяцев благодаря вводу в эксплуатацию объектов, благоприятным природно-климатическим условиям и высокой загрузке станций на фоне снижения выработки отдельными тепловыми ГРЭС из-за ослабления спроса в период спада экономики. Еще не отыграна индексация регулируемых тарифов. Мы не исключаем дальнейшего роста акций в декабре.  

Ожидаем смешанную динамику. Рынок постарается удержать достигнутые позиции. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3110-3150 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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