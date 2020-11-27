Комментарии

ПСБ: К концу дня рубль может оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район 47,7 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст рублю дополнительных ориентиров для направленного движения. Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к боковому движению пары доллар/рубль в районе 75,7 рубля. В дальнейшем, на некотором росте активности игроков на мировых рынках, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта попытается подняться в район 76 рублей.

Напомним, что в четверг рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро подтянулись на 0,2%, поднявшись в район 75,7 и 90,3 рубля соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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