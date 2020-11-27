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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 27 ноября в коридоре 1295-1320 пунктов

В четверг, 26 ноября, часть западных рынков была закрыта в связи с Днем благодарения, большинство же работавших завершили день снижением. Российский рынок, несмотря ни на что, продолжил свой рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,13%. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,41%. Среди лидеров роста – «X5» (+3,57%) и «Полюс» (+3,09%). Американский индекс Dow Jones снизился в среду на 0,58%.

Утром пятницы рынки стран АТР торговались разнонаправленно, Япония и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 625 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3105-3170 пунктов, по индексу РТС — 1295-1320 пунктов.

В отличие от акций, рубль накануне вновь умеренно снизился на фоне коррекции нефтяных цен после их роста до мартовских уровней. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,7150 руб. (+15,25 коп.). Европейская валюта выросла до 90,2500 руб. (+19,75 коп.). Утром нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, это позволяет ожидать нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,0-76,5 руб., для европейской валюты — 89,3-91,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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